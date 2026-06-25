Prohíben el uso de celulares y tablets en las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba

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El Concejo Deliberante aprobó la medida para los niveles inicial y primario. Buscan mejorar el aprendizaje, la convivencia y el bienestar de los chicos.
25 de junio de 2026 - 19:57
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Concelo Deliberante.
La prohibición alcanza a celulares, tablets, relojes inteligentes (smartwatches) y computadoras portátiles.
Prensa Concejo Deliberante
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