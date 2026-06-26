Aquelarres del Mundial: bujas, adivinos y cábalas

El deporte más popular de la Argentina se convierte en una manifestación bochinchera, solidaria y esotérica. Produce el regreso de las brujas introduciendo entre las piernas musculosas de los virtuosos el factor mujer. Convoca lo masivo, lo popular, lo pasional y nos aúna con lo mágico religioso, las cábalas y la brujería llenando de supersticiones los estadios y a las personas reunidas frente a un televisor. ¿Por qué la muerte del Indio Solari o un gol de Messi produce milagros de amor y compañerismo que la política, por ejemplo, ya no parecen provocar?