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El País

La Corte Suprema falló a favor de las universidades

El Gobierno se quedó sin excusas para cumplir con la Ley de Financiamiento universitario

Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti dejaron firme la cautelar y rechazaron la presentación de la Casa Rosada, que ahora tiene que cumplir con los artículos sobre salarios y becas.

Celeste del Bianco
Por Celeste del Bianco
Ley de financiamiento universitario, marcha
Ley de financiamiento universitario, marcha Ley de financiamiento universitario, marcha Guido Piotrkowski

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