Omitir para ir al contenido principal
Portada
Mundial de Fútbol 2026

El cierre de la primera fase muestra las fallas del torneo XXL de la FIFA

El Mundial de 48 equipos, cuando más es menos

Selecciones que no dieron la talla, debutantes que aportaron poco y algunos partidos con escasa agresividad por resultados convenientes para ambos.

Por Pablo Vignone
Uzbekistán ante Portugal, uno de los partidos sin equivalencias de la primera fase. SAM WASSON. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Inglaterra defiende este sábado la cima del Grupo L ante Panamá

Mundial 2026: juega Argentina y Colombia-Portugal definen al mejor del Grupo K

Emergencia climática con centenares de ciudades bajo estrés térmico

Nunca hizo tanto calor en Europa

Por Soledad Ferrari

Un formato superador y sin especulaciones

Por Ariel Greco
Mejor que la soja

Campaña récord de girasol

Exclusivo para

Te invitamos a la presentación de “CONTRATAPAS” de Guillermo Saccomanno

Beneficiará a 2,4 millones de inquilinos

Nueva York: Mamdani cumple su promesa de campaña y congela los alquileres

Lo personal es político

Ariana Grande y el fracaso del feminismo de la elección

Por Marina Bruzzese
Con el salario promedio no alcanza ni para una sola compra familiar

Llenar el changuito ya cuesta más de $1 millón

Por Leandro Renou

El País

Bajo el argumento de riesgo de fuga

Piden la detención de Martín Insaurralde: es el mismo fiscal que impulsó la condena a Cristina Kirchner

La obligan a seguir con tobillera y sin visitas

La Justicia profundiza la persecución a Cristina Kirchner

En la causa por el memorándum con Irán

Interpol no se presta al show judicial

Por Raúl Kollmann
La extraña autopresentación de Adrián Ravier

Una gambeta al tema Adorni: el nuevo vocero de Milei leyó un discurso y no respondió preguntas

Economía

Mejor que la soja

Campaña récord de girasol

El acuerdo entre EE.UU e Irán provocó la baja del barril de petróleo

Cómo impacta la pausa del conflicto en Argentina

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 26 de junio de 2026

Con el salario promedio no alcanza ni para una sola compra familiar

Llenar el changuito ya cuesta más de $1 millón

Por Leandro Renou

Sociedad

Emergencia climática con centenares de ciudades bajo estrés térmico

Nunca hizo tanto calor en Europa

Por Soledad Ferrari
Tras la denuncia de violencia de género

La Garganta Poderosa desvinculó a Nacho Levy

Echaron a 10 trabajadores

Tensión y despidos al aire en el streaming Blender: “Hay guardias esperándonos afuera”

El más caro subió US$ 1300

Apple le dio clic al tarifazo: aumentó los precios de 15 productos y le echan la culpa a la IA

Deportes

Inglaterra defiende este sábado la cima del Grupo L ante Panamá

Mundial 2026: juega Argentina y Colombia-Portugal definen al mejor del Grupo K

Un formato superador y sin especulaciones

Por Ariel Greco

Ellos y nosotros

Por Juan José Panno
Se define el Grupo I

Senegal goleó 5-0 a Irak en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto