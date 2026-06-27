Incidentes con cooperativistas en la Municipalidad de La Plata

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Fue durante una protesta de alrededor de 200 personas que rechazaban el fin de los contratos con las cooperativas. Hubo quema de neumáticos, rotura de vidrios y un incendio en una parte del edificio.
Por
Adriana Meyer
27 de junio de 2026 - 00:18
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manifestación del MTE en La Plata, palacio de gobierno.
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