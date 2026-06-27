Sube a 1430 la cifra de muertos por el terremoto en Venezuela

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El gobierno de Delcy Rodríguez informó que se distribuyeron 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira, uno de los sectores más castigados por el sismo.

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) Ronald Pena R.. EFE

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