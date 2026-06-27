Sube a 1430 la cifra de muertos por el terremoto en Venezuela

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27 de junio de 2026 - 19:46
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Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela)
Ronald Pena R.. EFE
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