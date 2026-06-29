Nuestras propias catástrofes

Members of the French 7th Civil Security Training and Intervention Regiment make a recognition in a dammaged building in Catia La Mar, La Guaira state, Venezuela

Members of the French 7th Civil Security Training and Intervention Regiment make a recognition in a dammaged building in Catia La Mar, La Guaira state, Venezuela, on June 29, 2026. Hopes were fading on June 29, 2026 of finding survivors more than four days after powerful twin earthquakes struck Venezuela, as residents grow increasingly frustrated with the government's response to the disaster that has killed at least 1,450 people and left tens of thousands unaccounted for. (Photo by Miguel MEDINA / POOL / AFP)

MIGUEL MEDINA. AFP