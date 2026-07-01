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Rosario|12

Los Giles Montevideanos actúan en La Usina Social

Rock del otro lado del río

Los Giles montevideanos, banda de rock uruguaya
Los Giles Montevideanos llegan este sábado por primera vez a Rosario. Gentileza -

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