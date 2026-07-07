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Central vendió a Enzo Giménez y suma necesidad de otro refuerzo
Al paraguayo le tienen que encontrar reemplazo
Giménez fue transferido a Querétaro de México y los canayas ahora deben contratar, además de un goleador, un volante por derecha. Mañana juegan el primer amistoso.
07 de julio de 2026 - 03:02
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Después de más de dos semanas de incertidumbre, Enzo Giménez fue vendido.
Sebastian Granata
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