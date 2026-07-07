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El Mundo

El canciller Bruno Rodríguez denunció "una guerra multidimensional" de Washington

Cuba demanda en la Asamblea General de la ONU el fin del embargo “despiadado” de EE.UU.

El debate solicitado por Cuba fue respaldado por 136 votos a favor, 9 en contra (entre ellos Argentina) y 30 abstenciones, pese a la presión diplomática de Estados Unidos.

ONU-14/11/2024
Cuba denunció a EE.UU.en la Asamblea General de la ONU. EFE. EFE

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