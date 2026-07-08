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Buenos Aires|12

Saneamiento e inversión bonaerense

La Provincia reactivó la planta cloacal de Vedia que Nación había dejado paralizada

El proyecto será financiado íntegramente por ABSA. Permitirá mejorar el tratamiento de efluentes para 12.000 habitantes.

Retomaron las obras en la planta de Vedia. Gobierno bonaerense

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