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El Mundo

El favorito para suceder a Starmer como primer ministro eleva la presión sobre Israel

Andy Burnham pidió disculpas por la postura del laborismo británico acerca de Gaza

El exalcalde de Manchester dijo que su partido “necesita hacer más” y, aunque evitó referirse a la situación en Gaza como genocidio, admitió que “existe evidencia de posibles crímenes de guerra”.

Labour MP and challenger for Leader of the Labour party, Andy Burnham, arrives at Millbank studios in Westminster, central London, on July 2, 2026
Burnham roza los apoyos necesarios para ser proclamado como próximo líder laborista y futuro primer ministro británico TOBY SHEPHEARD. AFP

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