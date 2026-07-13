Omitir para ir al contenido principal
Portada
Radio 750

Argentina palpita la Semifinal

La previa de un excombatiente contra Inglaterra: “Si les podemos ganar sobre la hora y con la mano, lo disfruto más”

Si bien aseguró que el del próximo miércoles es un evento especial, el veterano de Malvinas Alejandro Martin coincidió con Lionel Scaloni: “Es un partido de fútbol”, aseguró.

AFP mundial 1986 mexico 86 seleccion argentina inglaterra mano dios diego maradona
mexico 86 la mano dios AFP mundial 1986 mexico 86 seleccion argentina inglaterra mano dios diego maradona AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El fuego ya destruyó mil hectáreas

Un incendio arrasa el bosque de Fontainebleau, cerca de París

Argentina palpita la Semifinal

La previa de un excombatiente contra Inglaterra: “Si les podemos ganar sobre la hora y con la mano, lo disfruto más”

Un horror parecido a Cromañón

Al menos 28 muertos al incendiarse un bar en Bangkok

Mandó los pliegos de Bertuzzi y Yadarola

Milei definió sus candidatos y apuesta a controlar la Cámara Federal

Por Luciana Bertoia

Exclusivo para

Teherán cerró el estrecho de Ormuz y atacó bases estadounidenses

EE.UU. e Irán escalan la tensión en Medio Oriente

Ante el creciente bloqueo económico y petrolero estadounidense

Cuba denuncia la estrategia de agresión de Estados Unidos

La autonomía que inquieta a los Milei

Bullrich, en “campaña permanente”: redes sociales y recorridas para desmarcarse de la Rosada

Por Werner Pertot
La presidenciable de extrema derecha apeló la sentencia

Debate en Francia: ¿Quién debe decidir sobre Le Pen, los jueces o los electores?

Por Juan Francia

El País

Mandó los pliegos de Bertuzzi y Yadarola

Milei definió sus candidatos y apuesta a controlar la Cámara Federal

Por Luciana Bertoia
Fallo de la Justicia de Paraguay

Condenan a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider

A cinco años de prisión

Julio de Vido y José López fueron condenados por el caso Skanka

Prestadores con deudas y pensiones sin respuesta

A un año de la sanción de la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno profundiza el ajuste

Por Matías Ferrari

Economía

Hasta 2027

El Gobierno prorrogó la emergencia energética

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026

Un mayorista propone abonar indemnizaciones con productos de limpieza

Cierres, despidos y pago en cuotas

Por Bernarda Tinetti
Sin transporte ferroviario ni rutas, fueron víctimas de la concentración agraria

Los pueblos fantasma que el modelo económico desconectó

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

El fuego ya destruyó mil hectáreas

Un incendio arrasa el bosque de Fontainebleau, cerca de París

Un horror parecido a Cromañón

Al menos 28 muertos al incendiarse un bar en Bangkok

Una especie difícil de avistar

Registran en Mendoza nuevas imágenes del gato andino, el felino más amenazado de América

En la competencia "Doble Apolo"

Gauchos vs. runners: jinetes atacaron a rebencazos a los participantes de una carrera en Río Negro

Deportes

La previa del clásico

Argentina-Inglaterra en las redes: de Liam Gallagher a la charla de Scaloni y Paredes

Los europeos van por su segunda Copa del Mundo

Las tres claves de Inglaterra para vencer a Argentina

Malvinas y el fútbol: las dos pasiones que unen a la Argentina

Por Edgardo Esteban
La previa, con operativo policial reforzado y el último entrenamiento

“Solo un partido de fútbol”: la posible formación de Argentina ante Inglaterra y el récord de Scaloni