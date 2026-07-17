El receso escolar de invierno y los nuevos desafíos frente al uso de las pantallas
¿Qué pueden hacer las chicas y los chicos mientras transcurren las horas? ¿Cómo lograr que la interacción con sus pares continúe durante este recreo? ¿Las chicas y los chicos están esperando la llegada de las vacaciones para estar más tiempo usando el celular o somos las personas adultas las que aún no encontramos la manera de acompañar y crear nuevos escenarios? ¿El uso de las pantallas se vuelve una nueva rutina cuando el tiempo escolar está en pausa? Junto a especialistas pensamos algunas pistas y reflexiones sobre cómo convivir con la digitalidad.