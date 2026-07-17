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Cultura

Prepara su tercer disco

Milena Salamanca: “Con el tiempo entendí que el canto me eligió a mí”

Se la pudo ver en pantalla gracias a “La Voz Argentina”, pero ya hacía tiempo que defendía la música de raíz con la potencia de su voz.

Sergio Sánchez
Por Sergio Sánchez
A su regreso de una gira europea, Salamanca se presentará en La Plata. DIEGO NUCERA

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