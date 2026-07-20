“Trump es un hijo de perra y un criminal, pero es menos estúpido que Milei”

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Lo dijo el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy. Las centrales obreras marcharán este miércoles contra el Gobierno y ya diseñan un paro general.
20 de julio de 2026 - 12:25
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Milei Trump
Argentina's President Javier Milei (L) shakes hands with US President Donald Trump as he holds a signed founding charter at the "Board of Peace" meeting during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. US President Donald Trump will show off his new "Board of Peace" at Davos on January 22, 2026 burnishing his claim to be a peacemaker a day after backing off his own threats against Greenland. Originally meant to oversee the rebuilding of Gaza after the war between Hamas and Israel, the board's charter does not limit its role to the Strip, and has sparked concerns that Trump wants it to rival the United Nations. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
FABRICE COFFRINI. AFP
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