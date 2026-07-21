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El Mundo

Quién es la demócrata Jasmine Crockett

Una congresista de EEUU dijo que el apoyo a España en la final fue por la “historia racista” de Argentina

La legisladora de Texas se preguntó “por qué la gran mayoría del mundo” alentó al seleccionado europeo en el partido decisivo del Mundial 2026.

AFP estados unidos congresista jasmine crockett
AFP

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