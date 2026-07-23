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La Inteligencia Artificial y la construcción de los sujetos
📰 La era del hombre artificial
Las plataformas digitales creadas por megaempresas están modelando la subjetividad de generaciones a partir de su “diseño adictivo” en el que mandan los algoritmos.
Por
Jorge Ballario
23 de julio de 2026 - 21:00
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Las megaempresas tecnológicas crean un ser humano cada vez más dependiente de la tecnología.
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