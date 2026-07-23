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Rosario|12

Pullaro firmó el traspaso de la ruta nacional A012

Una decisión “estratégica”

El gobernador Pullaro firmó con Nación el traspaso de la ruta A012. Gobierno de la provincia de Santa Fe

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