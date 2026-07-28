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La Mañana

El lunes 3 de agosto

ATE va a paro nacional por aumento salarial y contra el vaciamiento del Estado

Los estatales también se movilizarán junto a delegaciones de CTERA. Se espera una gran convocatoria en todo el país.

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