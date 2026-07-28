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Cultura

El músico cumplirá 90 años el próximo jueves

Buddy Guy: el blues celebra a un viejo héroe

Las nuevas generaciones descubren al notable guitarrista gracias a su participación en la película Sinners. Siete décadas de una carrera legendaria.

Buddy Guy ganó ocho premios Grammy e ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. AFP -

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