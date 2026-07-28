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El Mundo

Hay al menos 50 heridos

Fuerte terremoto de 7.1 en el sur de Japón: colapsó un shopping y buscan a personas atrapadas

La primera ministra Sanae Takaichi informó que, tras el sismo, se derrumbaron edificios, se produjeron incendios y daños en rutas y puentes. Miles de personas no tienen electricidad.

Terremoto en Japón Un fuerte terremoto sacudió al suroeste de Japón y hay al menos 50 heridos Captura de video

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