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Buenos Aires|12

La banda punk y performática se presenta en La Plata, su ciudad natal

Camorrera va a escena

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
Bértora y Pocai, el centro de Camorrera. Imagen Web

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