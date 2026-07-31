Gabriela Ivy y el hilado fino de la campaña contra Argentina: cómo le sirve a la conservaduría local
Mientras buena parte de los analistas, periodistas y creadores de contenido leen la campaña antiargentina como una operación para demonizarnos, (justo cuando nuestro territorio queda cada vez más expuesto a la explotación de capitales extranjeros), la politóloga Gabriela Ivy hila más fino: desarma cómo esa campaña, orquestada por la derecha conservadora, deslegitima a la progresía y lleva agua para el molino del conservadurismo.