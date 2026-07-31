Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

Ante el malestar con España, la monarquía alauí abrió la frontera para presionar a Europa

Marruecos usa a 50 mil migrantes como rehenes de una disputa geopolítica en Ceuta

Apenas unos días antes del cruce masivo, el presidente Pedro Sánchez viajó a Argel a reencontrarse con el gobierno argelino, histórico rival geográfico y político de Marruecos.

Héctor Barbotta
Por Héctor Barbotta
Moroccan security forces clash with migrants attempting to cross into Spain's North African enclave of Ceuta near the town of Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026.
Las fuerzas de seguridad marroquíes se enfrentan a migrantes que intentan cruzar al enclave español de Ceuta ABDEL MAJID BZIOUAT. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El laborismo obtuvo una resonante victoria en la alcaldía de Gran Manchester

El factor Burnham redefine el mapa político del Reino Unido

Por Marcelo Justo
Impactaron un auto y un camión a la altura de Monje

Dos muertos por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Visto y leído: Las trabajadoras de las ropas

Que sepa coser, que sepa trabajar

Por Laura Haimovichi
Georgieva le vende futuro a una sociedad argentina pauperizada

Kristalina en el país de las maravillas

Por Javier Lewkowicz

Exclusivo para

El Ministerio de Pettovello es el que más despidió en junio

Capital humano que se descarta

Georgieva describió la realidad esperanzadora de un país que sería la Argentina

Kristalina en el país de las maravillas

Rigen desde mañana

Aumentos de luz y gas en agosto: el Gobierno publicó los nuevos cuadros tarifarios

El republicano agita el conflicto y lo usa en su campaña electoral

Trump calificó al episodio migrante en Ceuta “como una invasión”

El País

A días de una fecha muy especial

La emotiva foto de Ignacio Montoya Carlotto con Estela antes de un nuevo aniversario de su restitución

Elecciones presidenciales 2027

La pesadilla de Milei: Quintela busca unir al peronismo para frenar su reelección

Tras las fuertes críticas

Santilli le pidió la renuncia a Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

Dijo que habló con él "hace muy poco"

Milei sigue bancando a Adorni: “Para mi es honesto e inocente”

Economía

Georgieva le vende futuro a una sociedad argentina pauperizada

Kristalina en el país de las maravillas

Por Javier Lewkowicz
Opinión

La bestialidad del mandato único

Por Betina Stein
El Ministerio de Pettovello es el que más despidió en junio

Capital humano que se descarta

No se detiene la hemorragia de empleos en la industria textil

Todos los meses, 1200 de salida

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Impactaron un auto y un camión a la altura de Monje

Dos muertos por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Unos 3,4 millones de hogares en riesgo

Zona Fría: los reclamos de quienes pueden perder el beneficio

Por Soledad Ferrari
Hubo nueve muertos en el hecho ocurrido en 2024

Imputaron a cinco personas por el derrumbe del hotel en Villa Gesell

El fenómeno "El Niño" obliga a retirar las pasarelas

Parque Nacional Iguazú: por seguridad, desde el 3 de agosto cerrarán el circuito Garganta del Diablo

Deportes

Su primer partido post Mundial

Misterio sobre si Messi jugará este sábado con el Inter Miami

Se enfrentan en Avellaneda desde de las 20.30

Racing recibe a Tigre, con el objetivo de extender su buen inicio en el Clausura

El técnico de Boca fue autocrítico por el nivel del equipo

Arruabarena: “De esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir”

El futuro del equipo nacional, con chicos formados en Europa

El cambio de paradigma para los jugadores de selección

Por Pablo Vignone