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Con la motosierra de Milei como telón de fondo
El temporal, un adelanto del Super Niño
Los intendentes alertan a la población, a la vez que se muestran activos, al frente de los operativos de prevención y mitigación.
02 de agosto de 2026 - 00:13
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En Tigre ya advierten sobre posibles evacuaciones por la llegada de lo que definen como un Super Niño.
Municipio Tigre
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