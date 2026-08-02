El gobernador denunció que los trabajadores, las pymes, los industriales y las universidades cordobesas sufren las consecuencias del ajuste nacional
Kicillof a los cordobeses: “El gobierno de Milei está fundiendo a las provincias”
En un artículo publicado en el diario La Voz, de Córdoba, Axel Kicillof acusó al gobierno nacional de utilizar el desfinanciamiento provincial como una herramienta de presión política. “Te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero sólo si votás las leyes que necesito”, escribió el gobernador bonaerense. Su conclusión fue que “no existe una salida provincial para una crisis nacional”.