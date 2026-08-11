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Gustavo Ciancio, fotógrafo estenopeico
“La fotografía es una herramienta para encontrar preguntas”
El fotógrafo platense presenta su nuevo libro fotográfico, “Museoandante”, en Bahía Blanca.
Por
Omar Alfonzo
11 de agosto de 2026 - 20:49
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“No busco respuestas en la fotografía. Para mi es una herramienta para encontrar mejores preguntas”, afirma Ciancio.
Gentileza -
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