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Bruno Rodríguez dijo que Washington busca someter a La Habana "bajo cualquier mendaz pretexto”
Cuba denunció una campaña de presión mediática por parte de EE.UU.
Como parte de esa campaña, el canciller cubano mencionó y rechazó un artículo de The New York Times sobre el supuesto vínculo del nieto de Raúl Castro con una mafia en México.
12 de agosto de 2026 - 21:31
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que EEUU combina la presión económica, diplomática y también la informativa.
AFP. AFP
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