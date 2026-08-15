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Cultura

La dupla presenta "Bodas de coral" en el Auditorio Belgrano

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale: “Nos damos el gusto de buscar nuevos conceptos”

Después de una década sin grabar juntos, regresaron con un álbum dedicado a las canciones de amor, de Alejandro Sanz a Pablo Milanés, con Sandro, Leonardo Favio, Carlos Gardel, Alejandro Lerner y Nino Bravo en medio. “Nos elegimos porque somos complementarios, nos sentimos contenidos en lo que hace el otro y porque nos admiramos, nos respetamos y nos queremos”, afirman.

Sergio Sánchez
Por Sergio Sánchez
Baglietto-Vitale
Baglietto-Vitale Baglietto-Vitale Sandra Cartasso

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