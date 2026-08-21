Gallega invernal

Diario audiovisual del paso de Lucía Seles por la ciudad de Galicia, España, durante el invierno de 2024. Su gran afición por Café Manhattan, una confitería en el centro de A Coruña, le ofrece el puntapié y el escenario ideal para construir un video romántico e introspectivo (A las 18, en El Cairo Cine Público.)

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