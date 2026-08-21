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Rosario|12

Mientras su padre podía morir

Martín Smud
Por Martín Smud
Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after losing the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA. AFP

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