Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Movilización en repudio a la visita de Javier Milei

Una ciudad que “no es mansa”

Distintos gremios y organizaciones sociales concentrarán en la Plaza Sarmiento, para marchar hasta la Bolsa de Comercio.

organizaciones sindicales contra visita de Millei
organizaciones sindicales contra visita de Millei Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Julio Rolando Álvarez, Albero A. Annaratone

Un vicegobernador salteño en territorio bonaerense

Marocco se muestra con Kicillof mientras Sáenz vuelve a distanciarse del kirchnerismo

Por Maira López

Salta pagó casi $900M para promocionarse entre grandes productores rurales

La Odisea y el poder de decidir quién es recibido

El mundo reducido a Ítaca: la fabricación del extranjero

Por Idangel Betancourt

Exclusivo para

El aumento de la facturación quedó por debajo de la inflación

Caen también las ventas online

Por Mara Pedrazzoli
Teherán calificó la medida de "terrorismo económico"

Donald Trump anunció una ofensiva económica para aislar a Irán

Ratificó el ajuste económicoy la apertura comercial en el Council of the Americas

Milei ante un clima empresario enrarecido

Por Juan Garriga
Las aspiraciones de la senadora

Bullrich no cierra ninguna puerta, ventana o rendija electoral

Por Werner Pertot

El País

Miles de endeudados con bancos y billeteras virtuales se movilizaron al Ministerio de Economía

“El arma en la cabeza es el plan económico de Milei”

Por Ayelén Berdiñas
Se publicaron los pliegos para la privatización

Con una cláusula anti-China, el Gobierno avanza en la entrega del Belgrano Cargas

Por Paula Marussich
Formosa

La oposición a Insfrán recurre, otra vez, a la Corte para impedir un nuevo triunfo

Luchas del 2026 hacia el 2027

Por Juan Carlos Junio

Economía

Superávit comercial de u$s 2115 millones en julio

La soja negra de Vaca Muerta

El aumento de la facturación quedó por debajo de la inflación

Caen también las ventas online

Por Mara Pedrazzoli
Mundo laboral

Salario Mínimo, al consejo

Ratificó el ajuste económicoy la apertura comercial en el Council of the Americas

Milei ante un clima empresario enrarecido

Por Juan Garriga

Sociedad

En República Centroafricana, 100 muertos en una mina

Una nueva tragedia minera

Allanamientos en Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos

Confundieron la historia clínica de Don Diego Maradona con la del hijo

Declaró el vecino que dijo haber escuchado a Loan Peña desgañitarse

“Eran gritos desesperados y salí de mi casa”

Fue en el sur del Perú y no se registran víctimas

Sismo de 7,2° en Perú

Deportes

Los rosarinos tuvieron un hombre de más desde los 12 minutos del segundo tiempo

Central no aprovechó la ventaja numérica y fue eliminado de la Libertadores

Bajando de la cama de Milei

Por José Luis Lanao
Gran triunfo en el Mundial de hockey sobre césped

Los Leones golearon y pasaron a la segunda fase

Con dos encuentros comienza una nueva jornada del certamen local

Torneo Clausura: arranca la sexta fecha y San Lorenzo se va a Río Cuarto