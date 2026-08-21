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Una máquina del tiempo en tu cabeza
En “Un sueño raro” la directora y dramaturga Romina Paula enfrenta a una mujer con su yo del pasado o del futuro para pensar un tiempo no lineal donde todas nuestras versiones suceden simultáneamente
Por
Alejandra Varela
21 de agosto de 2026 - 03:01
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Carolina Saade y Susana Pampín, en la nueva obra de Romina Paula.
Martina Perosa
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