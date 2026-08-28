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EE.UU.: la Justicia declaró ilegales las sanciones del gobierno de Donald Trump a Anthropic
El fallo anula la designación de la empresa de IA como riesgo para la seguridad nacional y prohíbe a las agencias federales aplicar la orden de dejar de usar sus herramientas.
28 de agosto de 2026 - 21:43
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La justicia de EE.UU. fallóen contra de las sanciones a Anthropic.
AFP -
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