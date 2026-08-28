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"Hace mucho daño", dijo
Un exdirector de la ORT criticó la presencia de Milei en la escuela
Adrián Moscovich estuvo al frente de la institución durante dos décadas. Admitió haber votado al hoy mandatario.“No es el lugar para ir a hablar de satánico a quien piensa diferente”, afirmó.
28 de agosto de 2026 - 20:03
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Adrián Moscovich, exdirector de la ORT
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