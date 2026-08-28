Julián Alvarez presentó un certificado médico a Atlético Madrid para justificar su ausencia en los entrenamientos

Atlético de Madrid vs Villarreal

MADRID, 23/08/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

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