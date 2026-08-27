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Subas de hasta 5 por ciento en servicios y tarifas
Septiembre se viene con aumentos
El subte y los colectivos subirán 4 por ciento, las prepagas más de 3 por ciento. También hay alzas en colegios y peajes.
27 de agosto de 2026 - 20:37
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