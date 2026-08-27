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Más del 40% de los docentes recién logra estabilidad laboral después de los 40 años
Un relevamiento determinó que el 52% de los docentes menores de 25 años trabaja como suplente y sostuvo que un 61% alcanza la titularidad entre los 40 y 49 años.
27 de agosto de 2026 - 14:47
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