Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
Deudas con fintech podrán ser debitadas de la cuenta bancaria
Podrán acceder al saldo bancario
Habilitaron el cobro por transferencia, que permite a las financieras digitales debitar cuotas en cuentas bancarias de sus clientes
27 de agosto de 2026 - 00:16
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
La nueva herramienta puesta en marcha por el Banco Central ya despertó polémicas
Sandra Cartasso. Sandra Cartasso
Últimas Noticias
Se lanzarán el 9 de septiembre
“Sorpresas listas para brillar”: Apple anuncia el evento donde presentará el iPhone 18 pro y el iPhone plegable
El primer fracaso
Santiago Oría y su papelón como estratega de la comunicación de Milei
Por
Melisa Molina
Encuesta nacional sobre la realidad de los hogares en sectores vulnerables de Argentina
Los barrios populares hablan de hambre y pobreza
Por
Laura Vales
Treinta y cuatro personas a declarar por recibir la Sputnik V
Citan a indagatoria por la vacunación anticipada
Exclusivo para
Opinión
Lula puede ganar en primera vuelta
Por
Emir Sader
Quiere explicar la morosidad con la compra de televisores
La miserable frase de Benegas Lynch sobre los endeudados: “Argentina no salió campeón y no quieren pagar”
Drama en Madrid
Julián Álvarez faltó a la práctica y el Barcelona reafirmó su interés
La defensa insistirá con el pedido
Rechazan suspender el juicio contra Pity Álvarez: los argumentos del tribunal
El País
El primer fracaso
Santiago Oría y su papelón como estratega de la comunicación de Milei
Por
Melisa Molina
Encuesta nacional sobre la realidad de los hogares en sectores vulnerables de Argentina
Los barrios populares hablan de hambre y pobreza
Por
Laura Vales
Treinta y cuatro personas a declarar por recibir la Sputnik V
Citan a indagatoria por la vacunación anticipada
La agenda de Karina Milei
Las órdenes en la Rosada
Economía
Caputo y la justicia social
Abanderado de los humildes
Caputo instrumentó una línea de créditos hipotecarios echando mano al Fondo de Garantía de ANSES
Fondean a bancos con recursos de los jubilados
Deudas con fintech podrán ser debitadas de la cuenta bancaria
Podrán acceder al saldo bancario
La divisa suoeró los 1600 pesos en el contado con liquidación
El dólar mayorista llegó a $1514
Sociedad
Se lanzarán el 9 de septiembre
“Sorpresas listas para brillar”: Apple anuncia el evento donde presentará el iPhone 18 pro y el iPhone plegable
Prescribió la acción penal
Absolvieron al exGran Hermano Marcelo Corazza en una causa por corrupción de menores
Deberá pagar 20 mil dólares
Ordenan la libertad bajo fianza del futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos
Desesperada búsqueda de fondos
Flybondi no vuela hace tres semanas pero volvió a vender pasajes
Por
Santiago Brunetto
Deportes
En el Monumental, por la vuelta de los octavos
River vs Independiente Santa Fe hoy en vivo por Copa Sudamericana: el partido, minuto a minuto
US Open
Carlos Alcaraz y Serena Williams perdieron, pero se divirtieron
Se miden ante Australia este jueves a las 15:30 de nuestro país
Las Leonas van en búsqueda de otra final
Por
Malva Marani
Este jueves por octavos de final
Copa Argentina: juegan Estudiantes-Barracas y Platense-Instituto