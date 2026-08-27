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Economía

Caputo instrumentó una línea de créditos hipotecarios echando mano al Fondo de Garantía de ANSES

Fondean a bancos con recursos de los jubilados

El gobierno licitará 2 billones de pesos para que los bancos lo destinen a créditos hipotecarios para la vivienda. Una cifra exigua frente al déficit habitacional con indexación de la deuda

Caputo Anuncio Creditos
Luis Caputo anunció la nueva línea de créditos para la vivienda, que sostendrás con fondos de la Anses Capturas de Video. Captura de video

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Economía

Caputo y la justicia social

Abanderado de los humildes

Caputo instrumentó una línea de créditos hipotecarios echando mano al Fondo de Garantía de ANSES

Fondean a bancos con recursos de los jubilados

Deudas con fintech podrán ser debitadas de la cuenta bancaria

Podrán acceder al saldo bancario

La divisa suoeró los 1600 pesos en el contado con liquidación

El dólar mayorista llegó a $1514

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