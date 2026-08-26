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Las Leonas van en búsqueda de otra final

El seleccionado argentino llega invicto y sueña con meterse en su séptima definición mundialista. Más temprano, desde las 13, la otra semi: Países Bajos-Bélgica.

Por Malva Marani
PRENSA CAH mundial 2026 las leonas
Alegría. Las Leonas celebraron en Bélgica y allí buscarán ahora su pasaje a la final. PRENSA CAH

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