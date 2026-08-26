Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de agosto de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de agosto de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de agosto de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de agosto de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de agosto de 2026
16 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
Esperan otorgar cerca de 18 mil créditos
Así van a funcionar los créditos hipotecarios anunciados por Caputo: cuántos van a ser, montos y requisitos
El titular de la cartera económica anunció que el dinero para fondear a los bancos provendrá del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
Por
Vardan Bleyan
26 de agosto de 2026 - 17:20
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Luis Caputo
AFP -
Temas en esta nota:
Créditos Hipotecarios
Luis Caputo
Anses
Últimas Noticias
El traspié en redes del videógrafo de Milei
La operación de Santiago Oría que se cayó por usar una granja de bots berreta
Se publicó el libro de Pablo Amalfitano sobre el ídolo argentino
La figura de Guillermo Vilas plasmada en 16 capítulos
Por
Adrián De Benedictis
Dejó de ser su representante
Tini y el conflicto legal con su padre: la comparación con el caso Britney Spears
Esperan otorgar cerca de 18 mil créditos
Así van a funcionar los créditos hipotecarios anunciados por Caputo: cuántos van a ser, montos y requisitos
Por
Vardan Bleyan
Exclusivo para
Se pospuso el lanzamiento de la sonda Chang´e 7 y el polo sur de la Luna continuará sin nuevas visitas
El traspié chino reaviva la carrera lunar con Estados Unidos
Por
Pablo Esteban
En la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La Justicia le dio 15 días más a Adorni para justificar sus bienes
El mayorista se consolidó arriba de los 1500 pesos
El dólar oficial volvió a subir
Los envíos al exterior de carne vacuna crecieron 6,7% interanual
Exportaciones en alza, consumo en baja
El País
Sesión en Diputados
El oficialismo le cerró la puerta a endeudados y personas con discapacidad
El Gobierno busca la media sanción de la reforma del BCRA y de Inocencia Fiscal II
Diputados, entre la agenda libertaria y la de las problemáticas sociales
Por
Paula Marussich
Advierten sobre una nueva forma de impunidad
Domiciliarias a represores: Casación no se subió a la ola que impulsa la Corte
Por
Luciana Bertoia
En la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La Justicia le dio 15 días más a Adorni para justificar sus bienes
Economía
Esperan otorgar cerca de 18 mil créditos
Así van a funcionar los créditos hipotecarios anunciados por Caputo: cuántos van a ser, montos y requisitos
Por
Vardan Bleyan
En medio de la crisis de deuda y morosidad
Caputo anunció créditos hipotecarios para 18 mil personas y habló de “justicia social”
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de agosto de 2026
Desde las entrañas de la empresa se viralizaron un mensaje en el que se desentienden de la mora de las familias
La operación Milei-Galperín para negar el daño del modelo
Por
Leandro Renou
Sociedad
El traspié en redes del videógrafo de Milei
La operación de Santiago Oría que se cayó por usar una granja de bots berreta
Videos de la violenta riada que arrasó todo a su paso
Catástrofe en Nepal y Tíbet: una inundación deja casi 100 muertos y más de 700 personas desaparecidas
Tres años de cárcel en suspenso y multa de 5 millones de pesos
Fallo histórico en Formosa: condenaron a prisión al hombre que cazó a un yaguareté
Nardini: “El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”
Deportes
Se publicó el libro de Pablo Amalfitano sobre el ídolo argentino
La figura de Guillermo Vilas plasmada en 16 capítulos
Por
Adrián De Benedictis
La joven promesa de Boca se pierde el resto de la temporada
Tomás Aranda sufrió una dura lesión: se fracturó el peroné
La decisión de Alpine
La FIA emitió un comunicado por la sanción a Franco Colapinto: “No justifica amenazas”
"Los amo", el emotivo mensaje en redes
Germán Pezzella dejó River: cómo fue el arreglo para su salida