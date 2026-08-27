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El Mundo

Falleció a los 84 años en La Haya, donde cumplía condena

Murió Ratko Mladic, uno de los mayores genocidas de la guerra de los Balcanes

Fue el jefe militar de los serbios en Bosnia y responsable, entre otras atrocidades, de la masacre de Srebrenica, en 1995.

Ratko Mladic
Mladic, mientras era juzgado en La Haya. JERRY LAMPEN. EFE

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