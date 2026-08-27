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El País

Los recibió Casa Rosada

Diego Santilli reunió a tres gobernadores clave para sumar voluntades a las reformas de Milei en el Congreso

Hablaron de energía, rutas y zonas frías, mientras el Gobierno intenta acercar posiciones con mandatarios que pueden ser determinantes en el Congreso.

Natalia López Gómez
Por Natalia López Gómez
Con los dialoguistas Diego Santilli, junto a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, durante la reunión en Casa Rosada. Prensa -

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