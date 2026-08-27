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Día y hora de cada partido

Cuartos de Sudamericana y Libertadores: Boca, Platense y Estudiantes, con serie confirmada

CONMEBOL anunció la programación de la próxima etapa de ambas Copas. Solo quedan tres equipos argentinos en competencia.

El festejo de Ascacibar ante Recoleta IG Boca

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