Fue suspendido el desalojo de las comunidades mapuche de la Lof Melo y la Lof Quintriqueu
Un nuevo giro tomó la lucha de las comunidades mapuche de la Lof Quintriqueo y la Lof Melo, a partir de la resolución del juez Francisco Bonorino de suspender la orden de desalojo, por no haberse podido realizar en su totalidad. El juez notificó que al no completarse la diligencia, los participantes del operativo (policías, gendarmes y toda persona ligada a la demanda de expulsión de la comunidad) deben retirarse de la Lof y que deberá solicitarse un nuevo mandamiento. Además, planteó el arbitraje como una alternativa para resolver el conflicto territorial. Es un triunfo importante en lo inmediato para las comunidades mapuche en lucha, que intentan consolidar en los días próximos regresando a sus rucas (casas), a su territorio, y a su forma de vida.