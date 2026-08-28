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Deportes

Acusado de integrar una organización internacional de narcotráfico

Detuvieron a Bebote Álvarez, exjefe de la barra de Independiente

La causa investiga el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia.

Bebote Alvarez
Bebote Álvarez fue detenido este viernes por el DFI. Redes Sociales

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