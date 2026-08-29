Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Un directivo denunció la injerencia de la DAIA en el acto del Presidente
La trastienda del discurso de Javier Milei en la ORT
Resaltó los vínculos de la agrupación con el Gobierno para conseguir “un carguito nacional”. Además, las críticas de la comunidad. Denuncia a Milei por adoctrinamiento.
29 de agosto de 2026 - 00:49
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Temas en esta nota:
Javier Milei
DAIA
Últimas Noticias
El Abierto de Estados Unidos contará con el regreso de Carls Alcaraz
US Open: Con 13 argentinos arranca el último Grand Slam del año
La rosca electoral se mete en las negociaciones parlamentarias y alerta al oficialismo
Los gobernadores aliados le marcan sus límites a la Casa Rosada
Por
Analía Argento
Gestión territorial y aportes a organizaciones
La cultura comunitaria tiene espacio y acompañamiento presupuestario en Córdoba
La celebración por el tercer campeonato argentino
Las lágrimas de Luciana Aymar y la emoción de “Cachito” Vigil tras el título de Las Leonas
Exclusivo para
La maniobra libertaria para evitar una sesión especial en Diputados
Un palo en la rueda para ayudar a los endeudados
Por
Paula Marussich
Los únicos equipos que mantienen con vida la ilusión de la triple corona
Boca, Estudiantes y Platense, los que pasaron el invierno
Por
Facundo Martínez
Peter Thiel y los Gandalfs
La poesía de la calle contra el algoritmo
Por
Nora Merlin
Ahorristas compraron 3.461 millones de dólares y divisas en julio
Para blindar ingresos ante una posible crisis
El País
La rosca electoral se mete en las negociaciones parlamentarias y alerta al oficialismo
Los gobernadores aliados le marcan sus límites a la Casa Rosada
Por
Analía Argento
Una mirada desde el derecho penal
Sin antifaz: la usura digitalizada
Por
Norberto F. Frontini
¿Distopía o futuro previsible?
Por
Jorge Alemán
IOMA y la administración de los recursos económicos
Por
Homero Giles*
Economía
Panorama económico
Maquillado para pasar la gorra
Por
Raúl Dellatorre
El dólar mayorista cerró en 1512 pesos
Segunda semana consecutiva al alza
Ahorristas compraron 3.461 millones de dólares y divisas en julio
Para blindar ingresos ante una posible crisis
Fracasó la reunión y el Gobierno lo definirá de forma unilateral
Salario mínimo por decreto
Sociedad
Críticas a sus "referencias religiosas y mesiánicas"
Fuerte rechazo de padres de la ORT a la presencia de Milei
Crisis climática y antecedentes de catástrofes naturales en el país
Ley de Glaciares: la tragedia en Nepal reactivó los reclamos argentinos por la desprotección de los ecosistemas
Por
Manuela Tobia
Ocurrió en la noche del viernes
Murió un hombre atropellado en la avenida Circunvalación de Córdoba
Este domingo a las 8.26 de Argentina en un cohete de SpaceX
La NASA se prepara para el lanzamiento al espacio del telescopio Roman, capaz de observar 2.000 galaxias
Deportes
Los problemas del club exceden a los malos momentos futbolísticos
River, Panzeri y la teoría del despilfarro
Por
Gustavo Veiga
El Abierto de Estados Unidos contará con el regreso de Carls Alcaraz
US Open: Con 13 argentinos arranca el último Grand Slam del año
La celebración por el tercer campeonato argentino
Las lágrimas de Luciana Aymar y la emoción de “Cachito” Vigil tras el título de Las Leonas
Consiguen la tercera estrella después de vencer a Países Bajos por penales
Las Leonas son campeonas del Mundial de Hockey