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El País

Un directivo denunció la injerencia de la DAIA en el acto del Presidente

La trastienda del discurso de Javier Milei en la ORT

Resaltó los vínculos de la agrupación con el Gobierno para conseguir “un carguito nacional”. Además, las críticas de la comunidad. Denuncia a Milei por adoctrinamiento.

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