Sturzenegger, el perrito fiel de Milei: “Los morosos son gente grande que sabe lo que hizo”

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31 de agosto de 2026 - 00:02
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Federico Sturzenegger
WASHINGTON, DC - APRIL 24: Argentina's Minister of Deregulation and State Transformation Federico Sturzenegger speaks at a panel discussion during the International Monetary Fund and World Bank Group Spring Meeting at the IMF Headquarters One on April 24, 2025 in Washington, DC. A panel gathered to discuss a "Debate on the Global Economy: Growth and Resilience in an Uncertain World." Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ANDREW HARNIK. Getty Images via AFP
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